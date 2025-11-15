プロ野球・オリックスは15日、「ジャパンウィンターリーグ アドバンス2025」へ選手を派遣することを発表しました。対象となるのは寿賀弘都投手、乾健斗投手、今坂幸暉選手、寺本聖一選手。いずれも育成契約の4選手で、「Eisa」チームへ派遣となります。沖縄で開催されるこの大会は、22日から12月18日まで行われます。