横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されて48年となるきょう、木原官房長官は新潟市の現場を視察し、「全ての拉致被害者の救出に向けて全力で臨みたい」と述べました。拉致問題を担当する木原官房長官は、きょう、新潟市を訪れ、当時中学1年生だった横田めぐみさんが下校途中に拉致された現場を視察しました。木原稔 官房長官「大変理不尽なことが起こったこの事件。とても遺憾に思うし、もう許せないことだと改めて思いました」視