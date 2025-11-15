ピーチ・アビエーションは、東京/成田〜台北/桃園線を2026年1月1日から増便する。現在は1日2往復を運航しており、同日からは同3往復に増やす。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は東京/成田発が4時間20分から4時間25分、台北/桃園発が3時間5分から3時間15分。増便となるのは、東京/成田を午前、台北/桃園を夕方に出発する便。増便期間は2026年3月28日まで。■ダイヤMM623東京/成田（10：55）〜台北/桃園（14：20）／月