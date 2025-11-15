［ペットライフ交遊録］若山曜子さん＜２＞猫のもん（オス、９歳）と暮らしています。猫は犬に比べてマイペースだと言われますが、これまでたくさんの猫と出会って思うのは、本当にそれぞれ性格が違うということ。実家にいた猫は、捨てられていたり、けがをしていたりした子ばかり。いわば野良猫出身という共通点がありながら、甘えん坊の子や、けんかっ早い子など一匹ずつ性格が異なる。どの子もはっきり思い出せます。