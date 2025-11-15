１５日夕に東京体育館（東京都渋谷区）で行われる「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の開会式に、聴覚や視覚に障害がある人が通う筑波技術大３年の伊東咲良さん（２１）（茨城県つくば市）がパフォーマーとして出演する。生まれつき耳が聞こえにくく、ダンスでは周囲の動きと合わせるのは難しいが、磨いてきた技術で晴れ舞台に臨む。静岡市出身の伊東さんは、幼い時から人工内耳をつけて生活している。ダンスを始め