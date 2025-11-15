廃食用油の回収をＰＲするＪ３相模原の前田（クラブ提供）温室効果ガスの排出量削減を促す持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の普及に向け、Ｊ３の相模原は１６日のホーム琉球戦（午後２時・ギオンス）で家庭などから出る廃食用油の回収を実施する。桐蔭学園高の生徒の提案を受けた取り組みで、来場者に資源循環の重要性について理解を深めてもらう。「綾瀬市ホームタウンデー」に合わせた企画で、同市が参画するＳＡＦで航空機が飛