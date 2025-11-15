Perfumeのあ〜ちゃんが（36）が15日、インスタグラムを更新。11日にインスタグラムで発表した、一般男性との結婚の保証人が、ユニットを組む、かしゆか（36）と、のっち（37）だったと明かし、直筆の婚姻届を手にした3ショットを公開した。あ〜ちゃんは「保証人は、ゆかちゃんとのっち近くで見守ってくれてる守神様」と感謝の思いをつづった。あ〜ちゃんは11日に「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにい