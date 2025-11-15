ËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿¾í»ÔÃæ¿´Éô¤Çº£·î2Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¹©¾ì¤Þ¤¿¤ÏÁÒ¸Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë·úÊª¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎËÌÄ«Á¯ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNK¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡ËÊó¤¸¤¿¡£NK¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤ÏÊ¿¾í»Ô¤òÅìÀ¾¤Ë²£ÀÚ¤ëÂçÆ±¹¾¤Î»ÙÎ®¡¦ÉáÄÌ¹¾¡Ê¥Ý¥È¥ó¥¬¥ó¡Ë±è¤¤¤ÇÈ¯À¸¡£¸½¾ì¤ÏÄ¶¹âÁØ·úÃÛ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÌøµþ¡Ê¥ê¥å¥®¥ç¥ó¡Ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡ÖÁÄ¹ñ²òÊüÀïÁè¾¡Íøµ­Ç°´Û¡×¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ±ÒÀ±²èÁü´ë¶È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥Ö¥¹¡ÊPlanet Labs¡Ë