女優・南沙良が１５日までにＳＮＳを更新。ゆるふわボブのオフショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「今日買った箸置き、いい感じ」と近況報告をし、オフショットを投稿した。ゆるふわボブのヘアスタイルをした南をフィルムカメラで写した姿を公開した。この投稿に「夏って感じ」「ゆるふわウェーブかわいいい」「沙良ちゃん髪型可愛い」「リッとした顔とハニカミ笑顔…甘辛の差が激しくて…かわい