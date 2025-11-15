秋の気配が深まる京都・東山の地で、卓越したホテルと名窯磁器が紡ぎ出す優雅な時間を体験しました。今回私は、ウェスティン都ホテル京都（以下ウェスティン都京都）にて、Meissen（マイセン）磁器との特別コラボレーションによる「コラボレーション アフタヌーンティー」を頂きました。11月1日から30日までの期間限定で開催されるため、紅葉シーズンの京都を訪れる方にぜひおすすめしたいひととき