スーパーでのコメの平均価格が、約半年ぶりに最高値を更新。政府は「重点支援地方交付金」を追加する形で“おこめ券”を推奨したい考えですが、実際にどうするかは自治体に委ねられます。届くとすればいつ頃か、導入済みの自治体の例をもとに考えます。■コメの平均価格、半年ぶり最高値更新森圭介アナウンサー「全国のスーパーでのコメ平均価格が、農林水産省から発表されました。最新の数字（11月3日〜9日）が 5キロで4316円とい