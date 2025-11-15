女優高島礼子(61)が15日、大阪市内で足元からバランスを整えるインソールブランド「MARINE CORE」のトークイベント「MARINE CORE DEBUT EVENT−足元からの未来設計−」に出演した。高島がステージに登場すると、大阪のおばちゃんから「ほんま、キレイやな〜」とため息が漏れた。神戸大医学部整形外科の検証、協力のもと、開発されたインソール（中敷き）は重心を支え、軸を整える。高島は「1年前から美容と健康とダイエットのため