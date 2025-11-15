◆全九州高校駅伝・男子（福岡県嘉麻市嘉穂総合運動公園陸上競技場周辺コース＝7区間・42・195キロ）宮崎日大が2時間6分2秒で初優勝し、各県1位校を除く南九州地区（熊本、宮崎、鹿児島、沖縄）の代表として全国高校駅伝（12月21日・京都）の出場を決めた。14秒差の2位で九州学院（熊本）が入った。◆レース経過＆区間賞はこちら宮崎県大会で小林に敗れた宮崎日大は、2区でトップに立つとそのままキープ。6区の川野陸翔（3年