防府市は１５日、防府競輪場内にある中央駐車場でがん集団検診を行い、５２人が胃がん、大腸がん、肺がん・結核検診を受診した。検診には競輪、オートレースを統括する（公財）ＪＫＡの補助車両（検診車）が用いられた。競輪場内で集団検診が行われたのは全国の競輪場（４３場）では初めて。この日はモーニングレースのＦ２「ＪＰＦ杯」２日目を開催していた。防府市文化スポーツ観光交流部次長の工藤康彦競輪局長は「競輪の収