MLB Japanが11月14日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）とニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ（33）の功績を称えた。 「メジャー史上初、両リーグの選手がそれぞれMVPを2年連続で受賞」と投稿されたのは、大谷とジャッジの両リーグの2年連続MVPを祝福する画像。大谷はナショナル・リーグ、ジャッジはアメリカン・リーグで2025年度