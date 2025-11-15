【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#266河島英五さんは、優しく包み込むような温かい雰囲気でその場の空気を変えてしまうような存在感のある方爆笑問題◇◇◇日本中で今や「爆笑問題」の太田君と田中君の2人を知らない人はいないでしょう。もう30年近く前、NHK大阪のお笑い特番で市民会館で行われた公開収録に出演しました。私が構成者として呼ばれた時には、すでに出演が確定していて、個人的には楽しみでした。