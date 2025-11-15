【山粼武司 これが俺の生きる道】#50【これが俺の生きる道】福留孝介の飽くなき向上心…首位打者を取っても「物足りない。3割5分は打ちたい」2001年1月はハワイでの自主トレを計画していた。後輩の落合英二、種田仁、小山伸一郎、プロ2年目を終えたばかりの福留孝介も連れていく予定だった。が、それを知った星野仙一監督は、「何！？ハワイなんか行っとる場合か！全員伊良湖に行け！」と一喝。すっかりビビってしま