モデルのSHIHO（49）が15日、「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。美の秘訣について語った。司会の藤本美貴から「子育てして子供も出産して、この美ぼうを保っている」と話題を振られたSHIHO。「普段何を気をつけているんですか？」と質問を受ける場面があった。「運動もしています。ヨガもそうだし」と回答。お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春から「ここでできるヨガのおすすめポーズあります？」と聞かれ、イ