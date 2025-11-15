タレントの安西ひろこ（46）が15日までに自身のインスタグラムを更新した。安西は「20年以上ぶりに『ギャルメイク』『ギャルファッション』で撮影しました〜」と書き出し、平成ギャルをほうふつとさせるメイク、ファーのコートにミニスカートを合わせたスタイルの写真を投稿。これにファンからは「ギャルのひろちゃんもやっぱり可愛い」「さっすがですギャルの神」「ほんと変わらない、、かわいい」など絶賛の声が寄せられた