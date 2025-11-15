阪神・下村海翔投手（２３）が１５日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３５０万減の１１００万円でサインした。（金額は推定）昨年４月にトミー・ジョン手術を受け、８月１７日にＳＧＬでシート打撃に登板。打者６人に計２４球を投げ、最速１５３キロをマーク。復活の兆しを見せたが、その後２度目のシート打撃に登板した後、再びペースダウン。１軍登板がないままプロ２年目を終えた。球団からは「来年に活躍し