先日、完全新作スペシャルドラマ『ラストマンー全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』の放送も発表され、年末に向けてますます注目が集まる『ラストマン』。映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』では"FIRST LOVE"とサブタイトルにあるように、登場人物たちの恋愛模様も見どころのひとつ。このたび、キャラクターそれぞれの恋"LOVE"を予感させる場面写真が公開された。 ■