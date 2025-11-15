ロサンゼルス・ドジャースが11月14日、Instagramを更新。大谷翔平（31）の偉業を称えた。 「Keep the awards coming.」と投稿されたのは、大谷のハンク・アーロン賞とエドガー・マルティネス賞の2025年ダブル受賞を称える画像。ハンク・アーロン賞はア・リーグ、ナ・リーグからそれぞれ、その年に最も活躍した打者が選出される賞で、エドガー・マルティネス賞は年間で最も活躍した