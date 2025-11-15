写真家の小城崇史氏による写真展「TOKYO, Multi Layered City Vol.3（Downtown）」が、12月5日（金）よりSony Imaging Galleryにて開催される。 同展は、2021年3月に開催された「2020 TOKYO, Multi Layered City」、6月12日（木）に開催された「TOKYO,Multi Layered City Vol.2（Crossing）」に続くシリーズの第3弾。 今回は、鉄道各社が公表する乗降客数の統計を手がかりに、日本の首都・東京の今を描いているとい