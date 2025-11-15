中国・河南省鄭州市で十代前半の男児が「低身長症」と誤診され、不必要な注射を数百回にわたって受けていたことが分かった。中国メディアの斉魯晩報が13日に報じた。母親の李（リー）さんによると、2年前、男児の身長が同年代の子たちよりも低かったため病院で検査を受けさせたところ、「低身長症」と診断された。しかし、後にこれが誤診だったことが発覚した。男児は半年間にわたり成長ホルモン注射を受け続けた結果、1型糖尿病に