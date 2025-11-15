2025年12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が、11月14日に発表された。「驚きを持って受け止められたのは、十数年ぶりに出場する歌手が多いことです。久しぶりに出場する方は『デビュー●年』などがきっかけになっているようです。デビュー60周年の布施明さんは16年ぶり、40周年の久保田利伸さんは35年ぶり、50周年の岩崎宏美さんにいたっては、じつに37年ぶりの出場になります。ほかにも記念イヤーではあ