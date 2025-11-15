将棋の藤井聡太六冠らが、子どもたち100人と対局するイベントが東京都内で開かれています。【映像】“多面指し”で対局をおこなう藤井聡太六冠ら「ぜひ皆さんの自由な発想と考えを大切にして、存分に将棋を楽しんでいただけたら」（藤井聡太六冠）イベントには、永世竜王の資格を獲得した藤井六冠（23）と伊藤匠二冠（23）ら6人の棋士・女流棋士が登場しました。対局は複数人を一度に相手する「多面指し」で行われ、この6人