政府は、大規模災害に備えた「病院船」の運用が来年１月から始まるのに合わせ、医師や看護師向けの研修制度を来年度からスタートさせる。船内の特殊な環境に事前に慣れてもらうのが目的で、受講者情報を都道府県と共有し、初動時の迅速な要員確保につなげたい考えだ。病院船は、大規模災害が発生した場合に被災地近くの港に派遣され、けが人を船内で治療したり、被災地外の医療機関へ運んだりする機能を持つ。国が民間のカーフ