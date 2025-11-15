大学と民間企業がユニークな共同研究を進めている。企業が持つ様々なデータを大学が学術的に分析・考察することで、新たなビジネスチャンスが生まれたり、文化の発信につなげたりしている。独自色のある研究を行うことで、大学も他大学との差別化を図っている。（杉木雄斗）研究成果を地域へ「相続人が男女のきょうだいだった場合、男性が遺産を相続するケースは、女性の４倍です」今月４日、麗沢大学（千葉県柏市）の工学部