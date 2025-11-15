元自民党幹事長の石原伸晃氏が１５日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に出演し、働きすぎが危惧される高市早苗首相についてコメントした。ＭＣの小澤征悦が「高市総理が働きすぎだってことなんですが、歴代総理もこんな感じなんですか」と質問。石原氏は「そんなことないと思います」と否定。続けて「睡眠時間が２時間から４時間ってね。ナポレオンじゃないんだから、やめた方がいい。やっぱり６時間