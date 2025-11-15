アトレ取手4階の文化交流拠点『たいけん美じゅつ場 VIVA』にて、東京藝術大学の学園祭『取手藝祭 2025』が開催されます。2025年11月22日(土)・23日(日)の2日間、東京藝術大学取手校地（第1会場）と『たいけん美じゅつ場 VIVA』（第2会場）の2拠点で、アートに触れられる多彩なコンテンツが展開されます。 アトレ取手 たいけん美じゅつ場 VIVA『取手藝祭 2025』 開催日時：2025年11月22日(土)・23日(日)入場料：無