◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第２日（１５日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、今大会優勝なら２試合を残して年間女王が決まるメルセデスランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）が８バーディー、１ボギーの６５をマークして通算１０アンダーとし、２８位から急浮上。優勝争いに加わった。「ショットは昨日に続き良かった。パッティングが決まってくれたので流れ良く