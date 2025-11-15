阪神・町田隼乙捕手が１５日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸７５０万円から２０万ダウンの７３０万円でサインした（金額は推定）。ドラフト４位ルーキー。１軍出場はなく、２軍では３１試合に出場し打率１割５分２厘、０本塁打、８打点だった。１０月には「左示指ＰＩＰ関節内骨折観血的手術」を受けていた。「ケガが多く非常に悔しいシーズン。春先のオープン戦で盗塁を刺したり、自分の中でも手応え