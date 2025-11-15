大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場者が１４日に発表され、紅２０組、白１７組、特別企画２組の計３９組のアーティストが決まった。一方で、名前が無かった歌手にも注目が集まり…。その一人が、１０年連続で出場が途絶えた演歌歌手・山内惠介。本人や所属事務所が異例の声明を発表し、１５日にはＸ（旧ツイッター）で「山内惠介さん」がトレンド入りするほど反響が寄せられている。紅白には２０１