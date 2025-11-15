ブルボンから、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート芳醇カカオ」が登場！2025年11月18日(火)より、期間限定で新発売されます。芳醇なカカオの風味と、生クリームのコク深い味わいが楽しめる生チョコレートです。 ブルボン「生チョコレート芳醇カカオ」  価格：オープンプライス発売日：2025年11月18日(火) 全国発売内容量：45g(4個×2パック)販売チャネル(予定)：量販店、ドラッ