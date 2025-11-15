令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase10「消える」が16日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case10「消える」予告「国家機密の奪還」というミッションを受けた莫（今井竜太郎）は、夢の中で絵画コレクター渥美（林泰文）宅に潜入する。渥美のコレクションである名画が奪われる事件が発生、莫はその名画の中に国家機密が隠されていたとにらむ。しかし、犯人を追