子宮体がんによる子宮摘出手術を経て、抗がん剤治療の完了と撮影現場への復帰を公表していた俳優の西丸優子さんが、自身のインスタグラムでショートカットの髪型を披露しています。 【写真を見る】【 がんサバイバー 】西丸優子さんショートヘアは “抗がん剤でハゲてくれたおかげ” 今やお気に入り「ありがたやー」西丸さんは「先日髪を切りました」「襟足スッキリ」と、ショートカットにした正面とサイドの写真を投稿。