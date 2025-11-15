インテルナシオナルやチェルシー、上海ポート（上海上港）などで活躍し、古巣のサンパウロでプレイしていた元ブラジル代表MFオスカル。しかし、サンパウロは2026年シーズンに向けた定期健康診断でオスカルに異常が見つかり、入院したと発表した。同クラブは以下のように声明を発表している。「2026年のプレシーズンに向けた準備の一環として、スーパーCTで火曜日の朝に実施された検査中に、オスカル選手は心臓に異常をきたす症