FIFAによると、今夏、世界中のクラブが約1万2000人の選手たちの獲得に97億6000万ドルを費やし、これはどちらも過去最高の数字だったという。支出の大半はUEFAの加盟クラブ、つまり欧州のクラブであり、総額は85億ドル、前年比で約30億ドル増加しているそうだ。例年になく活発だった移籍市場だが、当然ながら獲得した選手がすべて活躍するわけではない。移籍は果たしたものの負傷などで満足に試合に出られないケースも多くみられる