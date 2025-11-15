今シーズンよりトーマス・フランクが監督に就任したトッテナム。ここまではプレミアリーグで5位、CLリーグフェーズでも10位と悪くないスタートを切っている。しかし、そんなトッテナムを悩ませているのが度重なる怪我人だ。英『TEAMTALK』によると、チェルシー戦での脳震盪により、直近2試合欠場していたルーカス・ベリヴァルがスウェーデン代表を離脱したという。まだ脳震盪による影響があったようで、離脱はまだ続く可能性がある