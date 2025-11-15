阪神・下村海翔投手が１５日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１４５０万円から減額制限に迫る２４％ダウン（３５０万減）の１１００万円でサインした（金額は推定）。２３年ドラフト１位右腕。昨年４月に受けたトミー・ジョン手術から復帰を目指した今季だったが、実戦登板はかなわなかった。「順調にいけば今年投げられるという見込みで進めていたので、投げられなかったことが悔しい」。８月にシート