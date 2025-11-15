8月にISS（＝国際宇宙ステーション）から帰還した大西卓哉飛行士のミッション報告会が開かれ、滞在中の裏側などを語りました。【映像】ISSに滞在中の油井さんと交信する様子東京都内の大学で開かれた報告会には約550人が集まり、大西卓哉さんのほか、地上の管制チームや実験に関わった専門家らが登壇しました。大西さんからは実験や研究の説明をはじめ、ISSでの生活の様子などが船内の映像を交えて紹介されました。また、I