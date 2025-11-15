メガバンクの中小企業向け取り組みメガバンクが中小企業向けのサービスを相次いで打ち出している。大企業と比べ取引額は小さいが、日銀が昨年マイナス金利政策を解除し金利がある世界が復活したことで、預金獲得や貸出先として収益が見込めるようになった。利便性の高い決済サービスを拡充するほか、新興企業の技術を活用して貸し出しの可能性も高める。みずほフィナンシャルグループ（FG）は7月、AIを活用した返済能力判断に