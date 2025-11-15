アパレルメーカーの株式会社ブランチ・アウトが手掛ける『AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）』から、人気ブランド『SWIMMER（スイマー）』とのコラボレーションアイテムが登場。レトロでガーリーなキャラクターがふわふわ刺繍で描かれたトレーナーは、まるで少女時代の夢をぎゅっと詰め込んだよう♡さらに全カラーにアクリルキーホルダー付き