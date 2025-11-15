秋田市の官庁街に近い八橋運動公園で１４日朝、クマの目撃があった。秋田県警秋田中央署の発表によると、午前６時半頃、公園内にあるソユースタジアム近くでクマ１頭（体長約１メートル）が歩いているのを散歩中の５０歳代男性が目撃した。クマは北側方向へ立ち去ったという。市スポーツ振興課によると、同スタジアムなどでは１５日から大人向けのサッカー大会が３日間にわたって開催予定で、同課の担当者は「安全に注意しな