「ソフトボール、ダイヤモンドシリーズ準決勝・ビックカメラ高崎１−０戸田中央」（１５日、ジャイアンツタウンスタジアム）ビックカメラ高崎は、東地区１位・戸田中央に勝利し、決勝に進出した。先発・上野由岐子投手は７回３安打無失点、１０奪三振の好投で貢献。「リーグ戦で３敗していた相手だったので、絶対勝ちたいという思いで臨んだ。絶対みんなが点を取ってくれると信じて、ランナーを背負いながらも我慢してしっかり