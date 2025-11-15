中国外務省がSNSで中国国民に対し、当面、日本への渡航を控えるよう注意喚起を行ったことについて、木原官房長官は「日本側の認識とは相容れない」などとして、中国側に申し入れを行ったことを明らかにしました。中国外務省は、きのう、公式SNSで「日本の指導者が台湾問題で挑発的な発言を行い、両国の人的交流の雰囲気を著しく悪化させ、日本にいる中国人の安全に重大なリスクが生じている」などと主張し、日本への渡航自粛を呼び