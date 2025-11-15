全国高校ラグビーフットボール大会福岡県予選は15日、福岡市のベスト電器スタジアムで決勝2試合が行われた。昨年度大会で全国8強の東福岡は決勝初進出の浮羽究真館を80―3で破り、26大会連続36度目の全国出場。筑紫は46―5で修猷館を破り、5大会ぶり7度目の花園切符を手にした。本年度は全国高校大会が記念大会のため、福岡県から2校出場。トーナメントを二つに分けて行われた。第1地区の決勝は東福岡が前半6トライ、後半6