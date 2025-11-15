［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム決して、責められるようなファウルではない。完全に偶発的なアクシデントだった。それでも責任を感じて天を仰いだ。52分、田中碧がシュート体勢に入る。それを阻止しようとして足を出してきたガーナのMFフランシス・アブを蹴ってしまう形となり、ファウルを取られた。ガーナの選手たちが急いで医療スタッフを呼ぶ姿から、倒れたフランシスが軽傷でないことが窺