［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム11月シリーズの一発目、アフリカの強豪ガーナに２−０で勝利。まさに完勝だった。アフリカ勢との対戦では、これまで相手のフィジカルやスピードにてこずることもあった。でも、今回はそれをまったく感じさせなかったね。日本もガーナも同じ３−４−２−１。マークがはっきりしているなかで、プレッシングがハマッたし、局面での勝負でも優位に立っていた。その