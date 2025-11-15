１１月１５日午後０時２０分ごろ、滋賀県近江八幡市の県道５５９号で普通乗用車３台が絡む事故があり、車を運転していた男性１人が意識不明の重体です。警察によりますと、県道を東進していた普通乗用車が、西進していた対向の普通乗用車にぶつかりました。さらにその後続車にも衝突し、東進していた車を運転していた男性が意識不明の重体で病院に搬送されました。また、対向車線を走っていた車２台に乗っていた男女あわせ